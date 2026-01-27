Індія та Євросоюз уклали історичну торговельну угоду наперекір США

Обидві сторони прагнуть убезпечити себе від непередбачуваних кроків Вашингтона.

Індія та Європейський Союз уклали знакову торговельну угоду. Про це з посиланням на прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді повідомляє Reuters.

"‎Вчора була підписана велика угода між Європейським Союзом та Індією‎. Люди по всьому світу називають це "матір’ю всіх угод". Ця угода відкриє великі можливості для 1,4 мільярда людей в Індії та мільйонів людей у Європі", - заявив Моді.

Очікується, що прем’єр-міністр Індії та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зроблять спільну заяву на саміті Індія–ЄС у Нью-Делі, а також представлять деталі угоди.

Як раніше повідомляли ЗМІ, за угодою Індія знизить мита на європейські автомобілі з із 110% до 10%, а також частково скасує обмеження, зокрема, на хімікати та на фармацевтичні препарати з Євросоюзу.

Зазначимо, що за даними Reuters, обсяг торгівлі між Індією та ЄС у фінансовому році, що закінчився в березні 2025 року, становив 136,5 млрд доларів.

Видання нагадує, що нещодавно Індія уклала угоди з Великою Британією, Новою Зеландією та Оманом. Серія угод яскраво демонструє намір Нью-Делі прагне убезпечити себе від непередбачуваних кроків США.

Торговельна війна США та Індії – головні новини

Нагадаємо, у минулому році президент США Дональд Трамп ввів 50%-ові мита на товари з Індії через закупівлю нафти РФ. За словами фахівців, запровадження мит поставило під загрозу тисячі малих експортерів і може призвести до втрати робочих місць для багатьох людей.

У Міністерстві торгівлі Індії тоді повідомили, що постраждалі експортери отримають фінансову підтримку. Зазначалося, що їх стимулюватимуть диверсифікувати ринки збуту, зокрема на Китай, країни Латинської Америки та Близького Сходу.

Нагадаємо також, що нещодавно Трамп пригрозив Індії посиленням мит, якщо Нью-Делі не скоротить закупівлі російської нафти.

