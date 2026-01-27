'Окупація - це не мир': Дмитрієв поскандалив із журналістом FT через здачу Донбас

Публічна суперечка в соцмережах спалахнула після матеріалу про можливу "формулу Анкориджа", що передбачає виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на замороження війни.

Між спецпредставником Росії на переговорах Кирилом Дмитрієвим та шеф-кореспондентом Financial Times Крістофером Міллером розгорівся публічний конфлікт через обговорення можливих параметрів мирної угоди щодо України.

Скандал спровокувала публікація FT, у якій йдеться, що адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти Києву: гарантії безпеки з боку Вашингтона можуть залежати від згоди України на варіант мирної угоди за так званою "формулою Анкориджа". Вона, за версією Росії, передбачає виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на замороження бойових дій по поточній лінії фронту.

Міллер опублікував цей матеріал у соцмережі X та зазначив, що саме з цим може бути пов’язана затримка підписання вже підготовленої угоди між Україною та США.

У відповідь на цей коментар Дмитрієв написав, що "виведення військ з Донбасу - це шлях до миру для України". У відповідь Міллер уточнив, що такий шлях можливий лише у разі виведення саме російських військ.

"Виведення Росії з Донбасу - і повне виведення її з України - це шлях до миру. Доки російські війська залишаються на українській землі, миру не буде. Окупація - це не мир", - відповів йому Міллер.

Втім, Дмитрієв на цьому не завершив та перейшов до особистих образ. Він звинуватив Міллера у "підбурюванні війни" та поширенні "фейкових британських наративів", які нібито заважають досягненню миру.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше FT опублікував матеріал, у якому йдеться: адміністрація президента США Дональда Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме поступки регіону Донбас Росії.

За даними Financial Times з посиланням на 8 осіб, знайомих з ходом переговорів, Вашингтон також зазначив, що може запропонувати Україні більше зброї для зміцнення її армії в мирний час, якщо Київ погодиться вивести війська з тих частин східного регіону, які він зараз контролює.

