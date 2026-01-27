Курс валют в обмінниках і банках: євро різко подорожчав

Продати долар можна в середньому за курсом 42,90 грн, а євро – 50,75 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 січня, залишився на попередньому рівні і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,75 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,26 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 51,04 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,13 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 41 копійку. Цей показник став черговими історичним максимумом курс євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 січня - 50,72 грн/євро).

