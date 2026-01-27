Росіяни в 2025 році вдвічі частіше стикалися з тривалими затримками авірейсів через дрони

Головною причиною затримки рейсів залишалися обмеження роботи аеропортів через загрозу атак дронів.

У Росії кількість авіарейсів, затриманих на три години і більше, у 2025 році зросла удвічі порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє "Комерсант", посилаючись на дані розрахунків, зроблених "АльфаСтрахуванням".

Відзначається, що понад 4,5 мільйона пасажирів чекали вильоту понад три години. При цьому в статистиці не враховуються рейси, які були з тих чи інших причин скасовані.

Минулого року кожен восьмий авіарейс затримувався з вильотом на годину і більше. Частка рейсів, що вилетіли за розкладом із затримкою до 15 хвилин, впала за рік з 71% до 59%. Головною причиною затримки рейсів залишалися обмеження роботи аеропортів через загрози атак дронів.

Відео дня

Однак в Росії уникнули ще більшого зростання тривалості затримок через поширення практики часткового, а не повного обмеження повітряного простору. У таких випадках аеропортам дозволяють випускати або приймати літаки за певним безпечним курсом.

Російська цивільна авіація - головні проблеми

Ситуація в цивільній авіації в Росії поступово стає критичною. У листопаді 2025 року в РФ екстрено посадили літак зі 160 пасажирами на борту.

19 січня стало відомо, що авіакомпанії в РФ розконсервують старі літаки для підтримки пасажиропотоку в цьому році. Йдеться про дев'ять літаків Ту-204/214, один Ан-148 і два Іл-96. За оцінками фахівців, їм може бути до 30 років.

У січні також повідомлялося, що російські авіакомпанії без попередження почали перевозити пасажирів цивільних рейсів у вантажних літаках.

Вас також можуть зацікавити новини: