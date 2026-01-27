Росія вдарила по Харкову ракетами і дронами: 80% міста та області без світла

Внаслідок комбінованого удару пошкоджено енергетику, школи та житлові будинки.

Увечері 26 січня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Харкову. Ворог застосував ракети, зокрема з реактивної системи залпового вогню Торнадо-С, а також ударні безпілотники типу Shahed.

Про атаку повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Масштабні відключення електроенергії

За словами Синєгубова, внаслідок удару було серйозно пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабного знеструмлення.

Відео дня

"Біля 80% міста Харкова і області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень", - заявив голова ОВА.

Удари по житлових кварталах і навчальних закладах

Мер Харкова повідомив, що три ракети влучили в Індустріальному районі міста.

"Це був енергетичний об’єкт, який живить Харків - дуже серйозне пошкодження. Крім цього пошкоджений ліцей, 16 багатоповерхових будинків", - сказав Терехов.

Також підтверджено пошкодження двох шкіл у цьому районі.

За попередніми даними, поранення дістали двоє людей. На місцях влучань працюють рятувальники та комунальні служби.

Уранці 27 січня Суспільне оприлюднило кадри з місця удару по ліцею: рятувальники продовжували роботи, а люди перебували в укритті через загрозу повторної атаки.

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі в Харкові виникли перебої в роботі електротранспорту. Рух поїздів метро Салтівською та Олексіївською лініями було призупинено з технічних причин.

Удари РФ по Україні - останні новини

Сьогодні вночі армія РФ завдала удару по Одесі. Є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу, крім садочка та церкви, пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: