Сі Цзіньпін розпочав глобальні чистки серед генералів: посол США назвав приховану мету

Чистки у вищому військовому керівництві Пекіна поєднують боротьбу з корупцією та концентрацію влади.

Президент Китаю Сі Цзіньпін використовує чистки у вищому військовому керівництві не лише для боротьби з корупцією, а й для встановлення повного контролю над збройними силами, заявив посол США в Китаї Девід Пердью в інтерв’ю Bloomberg.

Американський дипломат назвав розслідування проти заступника голови Центральної військової комісії КНР Чжан Юся "важливою подією". Китайська влада раніше повідомила, що високопосадовця перевіряють за підозрою у "серйозних порушеннях дисципліни та закону", не розкриваючи деталей.

За словами Пердью, чистки у військовому керівництві мають подвійний характер.

"Я вірю йому на слово, що зараз ведеться боротьба з корупцією, що він намагається виправити десятиліття корупції у війську", – сказав посол, маючи на увазі Сі Цзіньпіна.

Водночас він додав:

"З іншого боку, я думаю, що він переконується, що має повний контроль над своїми військовими".

Розслідування у вищому командуванні

Пердью не став прямо коментувати повідомлення The Wall Street Journal про те, що Чжан Юся нібито передавав США секретну інформацію щодо китайської ядерної програми. Речник МЗС Китаю заявив, що не знайомий із цими твердженнями.

Після серії розслідувань, у яких також фігурував начальник Об’єднаного штабу Лю Чженьлі, у складі семичленної Центральної військової комісії Китаю, за даними дипломатів, залишилося лише двоє членів.

Чистки в китайській армії

Як повідомляв УНІАН, лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника, що стало наймасштабнішою реорганізацією збройних сил країни за останні десятиліття. Крок спрямований на посилення боротьби з військовою корупцією та політичною нелояльністю.

Генерал Чжан Юся, старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний генерал №1 у країні, перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів".

