'Туалети, як у селі': чиновник розповів про найгірший сценарій для столичної Троєщини

Для великого житлового масиву столиці опалювальний сезон завершено, кажуть комунальники.

Через критичний стан інфраструктури житловий масив Троєщина на лівому березі Києва залишається відрізаним від теплопостачання. Наступним етапом може стати замерзання труб водогону і каналізації.

Аби забезпечити місцевих мешканців можливістю банально сходити в туалет, голова Деснянської РДА Максим Бахматов планує рити на Троєщині ями, як в класичних сільських вбиральнях. Про це голова району розповів виданню LB.ua.

"Мер каже виїжджати з міста, а я кажу: будемо рити ями. Ми ще влітку дивилися на таку перспективу. Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка – все. Будемо робити туалети, як у селі", – повідомляє Бахматов.

За його словами, на реалізацію такого плану часу небагато.

"Нема води – погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два. Працюю над цим із "Зеленбудом", з районним ШЕУ. У них є техніка для цього і люди", – каже чиновник.

Ситуація з теплопостачанням на Троєщині після обстрілів 24 січня – найважча в Києві. Масив повністю залежить від місцевої ТЕЦ, яка наразі не функціонує.

"Зараз ТЕЦ-6 точно не подає теплоносій. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела теплопостачання. Для Троєщини альтернативи перепідключити немає. Нам не кажуть, що саме сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу – у ніч на суботу", – ділиться Бахматов.

Голова Деснянського району пояснює, що Троєщина - єдиний район столиці, який на 100% залежить від одного джерела тепла. Магістральні з'єднання з іншими великими виробниками тепла відсутні, так само як і локальні котельні, притаманні старій забудові міста.

"Коли в тебе таке вузьке горлечко, така залежність, то пів мільйона людей залишається без опалення в 14-градусний мороз", – резюмує Бахматов.

Наслідки обстрілів Києва – головні новини

Мер столиці Віталій Кличко вже двічі звертався до киян із закликом залишити місто. За його даними, біля пів мільйона людей вже могли виїхати.

За словами експерта Станіслава Ігнатьєва, зачинені квартири сильно ускладнюють життя комунальникам. У разі необхідності термінового проведення аварійних робіт таке житло будуть зламувати.

Знову відчути теплі батареї мешканці Троєщини зможуть не раніше, ніж за 4-5 днів, кажуть експерти. При цьому обмовляються, що відновити теплопостачання вдасться лише за умови відсутності нових обстрілів.

Міністр енергетики та перший віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що столиця була зовсім не підготовленою до ударів росіян по енергосистемі.

