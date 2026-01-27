Росія поставила одній з країн навчально-бойові літаки та БПЛА 'Оріон'

Поставки Як-130 і БПЛА "Оріон" демонструють продовження військово-технічної співпраці Росії та Ефіопії.

У відкритому доступі з’явилися кадри, що підтверджують постачання з Росії до Ефіопії до шести навчально-бойових літаків Як-130 та щонайменше одного розвідувально-ударного БПЛА "Оріон".

Як повідомляє Defence Express, поставлені Як-130 мають бортові номери "2301", "2302", "2303", "2305" та "2306" і були показані під час авіашоу Aviation Expo 2026 на базі ВПС Ефіопії в Біщофту.

Для Ефіопії ця закупівля є частиною традиційної військово-технічної співпраці з Росією. Основу бойової авіації країни становлять Су-27, Су-30К, Су-25 та МиГ-23, поставлені РФ у 1990-х роках та пізніше. Крім літаків, у 2023 році Ефіопія отримала російський комплекс РЕБ "Красуха-4".

Щодо БПЛА "Оріон", Ефіопія вже використовує турецькі Akinci і Bayraktar TB2, іранські Mohajer-6 та китайські Wing Loong I. На цьому фоні "Оріон" виглядає як "доповнення до колекції", але для Росії ця поставка має психологічне значення: демонструє, що їхня продукція все ще затребувана серед країн "третього світу", лояльних до Кремля.

Дані щодо вартості контракту та умов оплати не розголошуються.

Інші постачання російського озброєння

Як повідомляв УНІАН, Індія заплатить Росії близько 2 мільярдів доларів за оренду атомного підводного човна.

Домовленості про оренду передували десятирічні переговори. Вони неодноразово призупинялися через суперечки щодо ціни.

