Ворог посилює тиск на північну частину Мирнограду, точаться стрілецькі бої, - ДШВ

Для подальшого штурму "верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку.

Російські війська нарощують штурмові дії на Покровському напрямку та посилюють тиск на Мирноград, там тривають стрілецькі бої з ворогом. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ.

"Противник посилює тиск на північну частину Мирнограду. У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом. Для подальшого штурму "верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки. У взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" блокуємо противника по лінії "східні околиці Мирнограду - Красний Лиман – Родинське", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що у Покровську ворог сконцентрував головні зусилля на окупації Гришиного. Противник, використовуючи несприятливі погодні умови, накопичує легку техніку та особовий склад в районі промзони на північному заході міста. Надалі ворог намагається просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.

Так, як поінформували військові, днями група росіян зуміла просочитися у Гришине. Але злагодженими діями наші оборонці знищила противника.

"Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БпЛА різних видів. Ворог активніше запускає "Молнії" у якості дрона-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі наносять по цілі потрійний удар. Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км в глибину нашої оборони", - розповіли в 7 корпусі ДШВ.

Як повідомляв УНІАН, бої у Покровсько-Мирноградській агломерації тривають майже півтора року. Генерал Євген Ласійчук, який очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, що відповідає за оборону Покровська та Мирнограда зазначив, що Покровськ і Мирноград мають велике значення для подальшого перебігу бойових дій, і стримують противника від подальшого просування.

Він додав, що ЗСУ побудували на цьому напрямку стійку оборону. І хоча противник переважає у ресурсах і особовому складі, але його ресурси теж закінчуються.

