Росіяни тиснуть біля Куп'янська: військовий розповів, як ЗСУ вдається зривати їхні плани

Ворог штурмує малими групами, щоб не вступати у прямий бій, а інфільтруватися.

На Куп'янському напрямку росіяни намагаються просочуватися в український тил, однак завдяки безпілотним технологіям Силам оборони вдається утримувати лінію стабільною. Про це в ефірі каналу Київ24 розповів командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов "Абдула".

За його словами, росіяни вдаються до тактики штурму малими групами, щоб не вступати у прямий бій, а з ціллю інфільтруватися.

"Що це означає? Ворог обходить передові позиції, де сидить наша піхота, готова до безпосереднього боєзіткнення, і намагається зайти в тил, де знаходяться наші позиції дроністів, де знаходиться логістика, де їздять автівки, які підвозять піхоту, забирають її, підвозять провіант. І таким чином намагається створити хаос у нашому тилу", - пояснив він.

Також військовий повідомив, що у ворога була спроба форсування річки Оскіл, однак невдала. Завдяки їй українські військові змогли поповнити обмінний фонд.

"Якщо в цілому описати ситуацію, ворог продовжує бути активний на всіх ділянках, навіть на тих, де він не намагається просуватися. Об'єктивно у зоні Третього армійського корпусу йому просуватися складно. Але продовжує підтримувати тиск, щоб ми були сковані у своїй можливості переміщуватися", - зазначив Волохов.

Він наголосив, що українські військові протиставляють російській тактиці просочування свої безпілотні технології, завдяки яким бачимо всю зону боєзіткнення.

"Дрони - це те, що ми протиставляємо їхній піхоті. Виходить така математика, що вони втрачають людей, яких не можна воскресити, відновити, а от дрони можливо. Завдяки такій асиметрії вдається утримувати лінію стабільною", - зазначив командир підрозділу.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни відійшли з деяких позицій на Херсонщині. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що ворог відступив з острова Олексіївський. За його словами, з Херсонського напрямку окупанти перекидають підрозділи на Оріхівський.

Також стало відомо, що РФ проривається на нових ділянках кордону, а саме на Південно-Слобожанському напрямку. Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "ГАРТ" Олександр Даниленко каже, що росіяни весь минулий тиждень продовжували штурмові дії, з декількох напрямків намагалися прорвати позиції бригади на кордоні, залучивши для цього великі сили. Наразі, з його слів, атаки ворога вдається успішно відбивати.

Крім того, ми писали, що ЗСУ відповіли на чутки про захоплення Оріхово-Василівки на Донеччині. В угрупованні військ "Схід" заявили, що "українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції", а твердження про повну окупацію населеного пункту є "передчасними та некоректними".

