'Гірка пігулка': в FP спрогнозували, як Україна вирішить долю Донбасу

Це дозволить Україні завершити війну, хоча й переконати в цьому Росію буде складно, вважає видання.

Після майже року хаотичних спроб досягти миру в Україні, адміністрація Трампа залишається глибоко залученою до переговорів про припинення війни. І найболючішою темою досі залишаються територіальні поступки. Про це пише Foreign Policy.

Журналісти відзначають, що першочерговий мирний план, який складався з 28 пунктів, був фактично ультиматумом про капітуляцію для українських сил і ставив РФ в ідеальне становище для того, щоб з часом відновити свою кампанію в кращих умовах. Оскільки він вимагає виводу всіх українських сил з Донецької та Луганської області. Тоді як новий план, який складається з 20 пунктів і був розроблений Україною спільно з Європою та США, передбачає припинення бойових дій на поточних лініях фронту.

Знайти рішення між цими двома планами пропонує американський аналітик з міжнародних питань і колишній переговірник на Балканах Едвард П. Джозеф. Він пропонує використати шаблон резолюції 1244 Ради Безпеки ООН, яка була прийнята в червні 1999 року і підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність Федеративної Республіки Югославія (Сербія і Чорногорія), але закликала до "істотної автономії і значного самоврядування для Косова".

Після голосування, регіон Косово покинули як сербські, так і албанські військові. Після чого його передали під тимчасове управління ООН з міжнародними силами безпеки. Через 27 років Косово й надалі лишається під протекторатом ООН. А обрані чиновники керують країною і самостійно забезпечують правопорядок.

У випадку війни між Україною та РФ, аналітик пропонує ввести міжнародні миртворчі сили під керівництвом ООН чи Організації з безпеки на ті території Донеччині, які знаходяться під контролем Києва. Вони мають замінити ЗСУ у цьому регіоні. Тоді як війська РФ залишаться на своїх позиціях. Видання пише:

"Звичайно, для України це буде гіркою пігулкою. Київ втратить навіть символічний суверенітет над Донбасом і прилеглими територіями. Але такий поворот дозволить українському президенту зупинити війну, яка мала такі жорстокі, руйнівні наслідки для його народу".

Видання зазначає, що це зокрема дозволить Україні отримати ті гарантії безпеки, про які давно говорить Зеленський – наявність миротворців на місцях уздовж лінії зіткнення. Україна фактично отримає буферну зону, що складатиметься з міжнародних сил між нею та Росією. Також це дозволить українцям, які проживають на заході Донбасу, залишитися в себе вдома.

Водночас, на думку журналістів, Росію буде складно переконати в такій ідії. Хоча й вона отримає від цього ряд переваг. По-перше, це закінчення війни, яка виснажує Москву. Крім того, українські війська та символи зникнуть з тих регіонів, які РФ хоче захопити.

"Це набагато менше, ніж хоче Росія, яка прагне заволодіти всією Україною, але це спосіб для президента Володимира Путіна зберегти обличчя і переконати росіян, що величезні витрати країни були того варті… Будь-який розсудливий спостерігач визнає, що така угода надає Росії легітимність, яка підриває міжнародне право та основні поняття справедливості. Але Україна, після своєї мужньої боротьби проти Росії Путіна, має шанс вижити лише в тому випадку, якщо США залишаться на її боці, надаючи їй розвіддані та озброєння і застосовуючи санкції", – додають журналісти.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч між Україною, РФ та США може відбутися вже цього тижня. А саме – 1 лютого, в неділю. Президент наголосив, що Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, - це Росія.

Тим часом Генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що на переговорах між Україною та РФ лишається "дуже делікатне" територіальне питання. За його словами, тільки Україна може прийняти рішення про те, що вона може прийняти в якості компромісу.

