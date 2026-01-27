'Історичні за своїм характером': у Білому домі прокоментували мирні переговори в Абу-Дабі

Трамп продовжує брати участь у багатосторонніх мирних зустрічах, але прямих контактів із лідерами України та Росії поки що не заплановано.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президента США Дональд Трамп активно залучений до мирного процесу між Україною та Росією.

На брифінгу для преси Лівітт назвала переговори України, РФ та США в Абу-Дабі "історичними", підкресливши, що вони демонструють готовність Трампа працювати над мирним врегулюванням конфлікту. Радник Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф, активно інформують його про хід переговорів.

"Вони провели багатосторонню зустріч минулих вихідних, яка не отримала великого висвітлення, але була історичною за своїм характером, оскільки команда президента дійсно зібрала обидві сторони цієї війни за одним столом, щоб наблизити мир", – наголосила Лівітт.

Речниця уточнила, що наразі не заплановано телефонних переговорів Трампа з президентом України Володимиром Зеленським або російським правителем Володимиром Путіним.

Переговори в Абу-Дабі

23-24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, Росії та США щодо врегулювання війни. Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч в ОАЕ було дуже конструктивною.

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли відбудеться наступна зустріч між Україною, Росією та США. За його словами, переговори можуть продовжитися в неділю, 1 лютого. Він зазначив, що "Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені".

Раніше Зеленський наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тож потрібно шукати компроміс.

