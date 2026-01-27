Після нічних атак РФ частково знеструмлені чотири області: де ситуація зі світлом найважча

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру частково знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. При цьому повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

"По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Наші енергетики роблять усе можливе, щоб відновити стабільне електропостачання в найбільш короткі терміни", - сказав він.

Крім того, через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

В ДТЕК повідомили, що станом на 27 січня, окрім столиці, екстрені відключення діють в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що вранці 27 січня в регіоні діють аварійні графіки відключень.

У ніч на понеділок росіяни цілеспрямовано обстрілювали Херсонську ТЕЦ, щоб вивести з ладу інфраструктуру та унеможливити її відновлення. В результаті десятки тисяч жителів міста залишилися без опалення. Наразі ситуацію в Херсоні називають однією з найтяжчих в Україні.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев припустив, що якщо Україна не зможе наростити кількість засобів ППО та не введе у експлуатацію якомога більший обсяг додаткової генерації, то рано чи пізно в енергетиці може статися справжній блекаут.

Перший віце-прем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергосистема не встигає відновитися через регулярні російські атаки. При цьому, за його словами, фахівці розробили низку рішень, які дозволяють Києву перейти до жорстких графіків відключень світла.

