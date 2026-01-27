Росія пригнала на міжнародний салон 'найновіший' літак, якому скоро виповниться 40 років

Базовий Іл-114 розробили у 80-х роках, а перший політ він здійснив у 1990-му.

Турбогвинтовий пасажирський Іл-114-300 прибув до Індії для участі у великому міжнародному авіасалоні Wings India 2026, який буде проходити з 28 по 31 січня в Хайдарабаді на території аеропорту Бегумпет. Відповідні фото оприлюднив "‎Ростех"‎.

Самі росіяни називають Іл-114-300 "‎найновішим"‎, але це просто пропагандистський трюк. Фактично перед нами реінкарнація старого радянського Іл-114, який здійснив перший політ 29 березня 1990 року.

Базовий літак ніколи не користувався популярністю і його не можна було назвати вдалим. За даними з відкритих джерел, за всі роки виготовлено лише близько 20 Іл-114.

Відео дня

Для уніфікації з цілковито провальним військово-транспортним Іл-112 на модернізованому Іл-114-300 встановили два турбогвинтові двигуни ТВ7-117СТ-01 з новими "малошумними" шестилопатевими повітряними гвинтами. Разом з Іл-114-300 росіяни пригнали на авіасалон "імпортозаміщений" Superjet.

За словами росіян, їхні літаки можуть бути потрібні на індійському ринку в рамках програми UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik). Її мета – зробити авіаперевезення більш доступними та збільшити кількість регіональних аеропортів.

Нагадаємо, восени минулого року Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) та індійська Hindustan Aeronautics Limited (HAL) підписали угоду про виробництво в Індії цивільних пасажирських літаків SJ-100.

Авіабудування Росії - останні новини

Співробітництво з Індією критично важливе для Росії, яка давно зірвала всі можливі терміни виробництва нових авіалайнерів. Після початку повномасштабної війни фахівці ОАК побудували лише одиниці придатних до експлуатації пасажирських літаків.

При цьому, за даними Служби зовнішньої розвідки України, до 2030 року росіяни можуть втратити майже половину свого парку цивільних літаків. Це зумовлено тим, що Росія відрізана від імпорту нових крилатих машин, запчастин і техобслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: