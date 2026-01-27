Рейтинг Трампа в США обвалився до рекордного мінімуму, - Reuters

Різке падіння рейтингу Трампа відображає невдоволення американців його жорсткою імміграційною політикою та репресивними заходами імміграційних служб.

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа серед американців опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому, свідчить опитування Reuters.

Згідно з результатами, лише 39% американців схвалюють дії Трампа у сфері імміграції, порівняно з 41% на початку січня, тоді як 53% респондентів не підтримують його політику. Близько 58% опитаних вважають, що імміграційні та митні служби США заходять "занадто далеко" у своїх репресіях, тоді як 12% вважають, що вони роблять недостатньо, а 26% вважають дії "приблизно правильними".

В опитуванні чітко простежується політичний поділ: близько 90% демократів критикують методи агентів, тоді як серед республіканців їх підтримують 20%, а серед незалежних – 60%.

Загальний рейтинг схвалення роботи Трампа впав до 38%, що є найнижчим показником його поточного президентського терміну, знизившись з 41% у попередньому опитуванні 12–13 січня.

Опитування проводилося онлайн серед 1139 дорослих американців із похибкою близько 3 відсоткових пунктів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа був на три пункти нижчим, ніж на цьому етапі під час його першого терміну.

Також його рейтинг виявився на сім пунктів нижчим, ніж у колишнього президента Джо Байдена, оскільки думка американців про економіку чинила тиск на рейтинг схвалення Трампа протягом першого року його другого терміну.

