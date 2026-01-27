Ціни на нафту нетипово відреагували на падіння видобутку в США через сніговий шторм

Казахстан готовий відновити видобуток на своєму найбільшому нафтовому родовищі.

Ціни на нафту у вівторок, 27 січня, знизилися, оскільки інвестори стежили за можливим відновленням постачання з Казахстану. Водночас зниження цін було обмеженим через потужний зимовий шторм, який вдарив по видобутку нафти та роботі нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки США.

Агенство Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 41 цент, або 0,6%, до 65,18 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 30 центів, або 0,5%, до 60,33 долара за барель.

Зазначається, що Казахстан готовий відновити видобуток на своєму найбільшому нафтовому родовищі, хоча джерела в галузі стверджують, що обсяги все ще низькі. Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який експлуатує головний експортний трубопровід країни, також повідомив про повернення до повної пропускної здатності завантаження свого терміналу на російському узбережжі Чорного моря після завершення техобслуговування на одному з трьох причалів.

Зниження цін на нафту було стриманим через втрату видобутку в США, бо країну накрив сильний зимовий шторм, що перевантажив енергетичну інфраструктуру та електромережі. За оцінками аналітиків і трейдерів, у вихідні американські виробники втратили до 2 млн барелів на добу, або близько 15% національного видобутку.

Водночас кілька нафтопереробних заводів уздовж узбережжя Мексиканської затоки США повідомили про проблеми, пов’язані з морозною погодою, що посилило занепокоєння щодо перебоїв із постачанням пального.

На геополітичному фронті, як повідомили Reuters два американських чиновники, американський авіаносець та допоміжні військові кораблі прибули на Близький Схід, розширюючи можливості президента Дональда Трампа захищати сили США або потенційно вдаватися до військових дій проти Ірану.

"Ризики постачання не зникли повністю... Напруженість на Близькому Сході зберігається після того, як президент Трамп направив військово-морські ресурси до регіону", – сказав аналітик ANZ Деніел Гайнс.

Що стосується поставок, то вісім членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, які разом утворюють ОПЕК+, мають намір продовжити паузу в збільшенні видобутку нафти в березні.

