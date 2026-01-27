Замість нових ракет Росія озброїла свій новий винищувач радянським 'мотлохом'

Це може вказувати на проблеми у виробництві ракет типу Р-77 та Р-37М.

Росіяни озброїли новий винищувач Су-35С дуже старою радянською ракетою Р-27 для виконання завдань поблизу фронту. На відповідні кадри, оприлюднені російською пропагандою, звернув увагу "Мілітарний".

Згідно з повідомленням Міністерства оборони РФ, винищувач Су-35С, озброєний Р-27, здійснював прикриття гелікоптерів армійської авіації, які виконували ударні місії безпосередньо на передовій.

Це може свідчити про вимушене використання російськими силами застарілих радянських ракет, зокрема під час операцій, де зберігається загроза зіткнення з українською авіацією.

Подібна практика, ймовірно, вказує на відчутний дефіцит сучасніших ракет Р-77-1, К-77М та Р-37М, що може бути наслідком їх інтенсивного застосування на тлі недостатніх темпів виробництва.

За словами українських пілотів, практично кожен бойовий виліт у напрямку лінії зіткнення супроводжується запусками ворожих ракет по українських літаках. Переважну більшість таких атак становлять ракети класу "повітря-повітря".

Довідка УНІАН. Р-27 - це авіаційна ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Вона розроблена у другій половині 1970-х років. Особливість Р-27 - застосування двох різних головок самонаведення: напівактивної радіолокаційної (версія Р-27Р) та теплової (варіант Р-27Т). Ракета Р-27Р має максимальну дальність польоту близько 60 км, що є недостатнім по сучасних мірках.

Нові російські ракети мають набагато більшу дальність, ніж Р-27, а окрім цього вони оснащені активними радіолокаційними головками самонаведення, які значно спрощують ураження цілей.

Передбачається, що вищезгадана Р-37М може вражати повітряні цілі на дальності близько 200 км (деякі джерела кажуть про 300 км). Це суттєво більше за дальність ракет AIM-120 AMRAAM, штатними носіями яких виступають літаки F-16.

Нагадаємо, в 2024 році у відкритому доступі з’явилися кадри винищувача Су-30СМ2 морської авіації РФ, озброєного ракетами Р-77 та Р-37М.

А ще в 2022 році у російському пропагандистському ролику продемонстрували перехоплювач МіГ-31, озброєний ракетами Р-37М та Р-77.

