Названо три затишних місця в Греції, де люблять відпочивати місцеві жителі

У Греції можна відшукати чимало прекрасних місць, ще не зіпсованих масовим туризмом.

Поки такі популярні туристичні місця в Греції, як острови Санторіні або Міконос, потопають у натовпах туристів, місцеві жителі ретельно оберігають локації, де ще можна насолодитися спокійним відпочинком.

Автори найбільшого видавництва про подорожі Lonely Planet, які проживають у різних частинах Греції, поділилися найкращими місцями в країні, де люблять відпочивати місцеві жителі.

Серіфос

Народжена в Австралії в родині греків, тревел-журналістка Хелен Іатроу в 1996 році переїхала до грецької столиці Афіни. Зараз її улюбленим форматом відпочинку в країні є подорож між островами на вітрильному човні.

"Один острів, перед яким я не можу встояти, – це Серіфос, на західних Кікладах. До нього всього 2 години на швидкісному поромі з Пірея. І хоча в останні роки на його суворих, карамельно-жовтих схилах виросли вілли, Серіфос все ще здається зовсім іншим світом у порівнянні зі своїми сусідами Міконосом і Санторіні", – зазначає Хелен.

У першу чергу вона звертає увагу на більш ніж 70 пляжів на цьому спокійному острові, де сильний літній сухий північний вітер пом'якшує спеку. Тут немає шезлонгів для оренди, але замість цього можна відпочити в тіні тамарискового дерева.

"Глибокі галькові води Ганеми і дикі пляжі Караві заряджають мене енергією до глибини душі, а відокремлена бухта Псілі-Аммос вабить золотим піском, бірюзовим морем і рибною таверною "Маноліс", – додає мешканка Греції.

Зупинятися на Серіфосі вона полюбляє в портовому місті Ліваді в одному з місцевих сімейних бутик-готелів, неподалік від яких також знаходяться атмосферні ресторани і кафе.

Ретимно

Уродженець Афін Вангеліс Коронакіс, який любить проводити літню відпустку на Криті, звертає увагу на регіон Ретимно на півдні найбільшого грецького острова, омиваного кришталево чистим Лівійським морем. Це місце відносно мало зачеплене масовим туризмом, на відміну від ультратуристичного північного узбережжя.

За його словами, в регіоні розташовано понад 15 першокласних пляжів, що простягаються від Франгокастелло на заході до Агія Галіна на сході.

При цьому він зазначає, що для знайомства з усією красою регіону необхідний орендований автомобіль, тоді як зупинятися на ніч найкраще в мальовничому невеликому містечку Спілі на схилі гори, відомому своїми фонтанами, звідки можна дістатися до більшості визначних пам'яток протягом 20-30 хвилин.

Куфонісія

Досвідчена мандрівниця Алексіс Авербук, яка проживає на грецькому острові Гідра, обожнює подорожувати по Кікладах на відкритих поромах, де можна розслабитися на палубі, насолоджуючись краєвидом і вдихаючи свіже морське повітря.

"Коли я востаннє заходила на Куфонісію, з палуби порома вода була кришталево чистою, з ледь помітним відтінком бірюзи, створюючи враження, ніби рибальські кайки ширяють у повітрі над білим піском. Атмосфера на Куфонісії невимушена: розслаблені люди в саронгах повертаються з пляжу або, одягнувши легкі літні лляні вбрання, базікають за вечірніми напоями", – описує вона Куфонісію.

В першу чергу вона рекомендує прогулятися по головному селищу цього затишного острова, з його лабіринтом крихітних вуличок, усіяних невеликими готелями і сімейними ресторанами.

Також можна обійти весь острів по звивистих стежках уздовж порізаного узбережжя, де кришталево чиста вода плескається в утворених скелями природних басейнах.

