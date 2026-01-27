'ПриватБанк' знизив ціну євро: свіжий курс валют на 27 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 27 січня, подешевшав на 2 копійки і становить 43,28 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,68 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок знизився на залишився на рівні 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,13 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 41 копійку. Цей показник став черговими історичним максимумом курс євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 січня - 50,72 грн/євро).

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,26 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 51,04 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: