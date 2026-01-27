Марина Григоренко

Виявляється, не всі типи бритв можна брати в ручній поклажі на борт літака.

Багато туристів воліють подорожувати з ручною поклажею – хтось робить це заради економії, а хтось просто не хоче сковувати себе об'ємним багажем.

Втім, намагаючись вмістити все необхідне в один рюкзак або невелику валізу, яку можна взяти в салон літака, мандрівники нерідко кладуть туди заборонені для перевезення в ручній поклажі предмети. В результаті пасажирів затримують на контролі безпеки, і вони ризикують запізнитися на свій рейс, при цьому створюючи додаткові черги в аеропорту.

Так, найбільший британський авіаперевізник British Airways закликав пасажирів не класти в ручну поклажу такий звичний предмет особистої гігієни, як бритва, повідомляє Express.

"Будь-який предмет з гострим кінцем або ріжучою кромкою, здатний заподіяти серйозні травми, повинен бути надійно упакований у ваш зареєстрований багаж у багажному відділенні. Ці предмети не допускаються в салон літака ні при собі, ні в ручній поклажі", – йдеться на сайті авіакомпанії.

Які бритви все ж можна брати в ручну поклажу

Згідно з інформацією на сайті Flightright, під заборону потрапляють так звані небезпечні бритви з відкритим лезом, а також змінні леза до них, оскільки вони потрапляють під категорію ріжучих предметів, здатних завдати шкоди людям і літаку.

Тим часом, електричні бритви і безпечні одноразові станки можна брати з собою в ручну поклажу, оскільки їх леза надійно захищені.

Що ще не варто брати в ручну поклажу

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти попередили туристів, що далеко не всі продукти харчування можна проносити на борт літака в ручній поклажі.

Зокрема, під заборону потрапляють банки з джемом, хумусом, сиропами, медом, йогурти, супи, соуси і навіть рибні консерви, якщо їх об'єм перевищує 100 мл. Крім того, обмеження діють на деякі види сирів.

Крім того, є обмеження на перевезення запальничок і пауербанків, а також деяких "святкових" предметів. А ось колючі та ріжучі предмети, в тому числі манікюрні ножиці, брати в ручну поклажу категорично заборонено в будь-якому випадку.

