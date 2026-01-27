Білоруські спецслужби 'засвітились' з українськими ракетами 'Корсар'

Білоруські спецслужби "Альфа" опинилися з українськими ракетами та бронетехнікою, які Київ не постачав за межі країни.

Спецпідрозділ "Альфа" КДБ Білорусі "невідомим способом" отримав українські протитанкові ракети РК-3 "Корсар", йдеться у розслідуванні групи BELPOL.

У відеорозслідуванні журналісти продемонстрували фотографії, зроблені співробітниками КДБ на базі "Альфа" у листопаді 2022 року. На знімках зафіксовано транспортно-пусковий контейнер переносного протитанкового ракетного комплексу РК-3ОФ калібром 107 мм з осколково-фугасною бойовою частиною та ударним ядром.

Важливо зазначити, що Україна не постачала "Корсар" до Білорусі, а серійне виробництво цих ракет почалося лише у 2017 році для українських військ. Тож спосіб потрапляння комплексу до білоруських спецслужб поки невідомий.

Відео дня

Ймовірно, ракета могла опинитися в Білорусі разом із російськими військовими, що відступали з Київщини, або "Альфа" КДБ брала участь у вторгненні Росії в Україну у 2022 році.

Це не перший випадок: у липні 2024 року білоруські спецпідрозділи "Витязь" продемонстрували захоплений український бронеавтомобіль "Козак-5". Машина не постачалася в Білорусь і могла потрапити до країни разом із російськими військами чи підрозділами ПВК "Вагнер" після їхнього перекидання.

За даними Державної прикордонної служби України, під час перших місяців повномасштабного вторгнення втрати чи знищення "Козак-5" на Київщині серед прикордонників не зафіксовано.

Що відомо про ракети "Корсар"

РК-3 "Корсар" – український переносний протитанковий ракетний комплекс калібру 107 мм із осколково-фугасною бойовою частиною та ударним ядром. Серійно виробляється з 2017 року і призначений для ураження броньованої техніки та укріплень. Україна не постачала його за кордон.

Раніше Росія заявила про розробку нової ракети для протитанкового комплексу "Корнет", яка дуже нагадує ракету до українського ПТРК "Корсар".

Вас також можуть зацікавити новини: