Віцепрем’єр Італії цинічно вимагає від Зеленського піти на 'мир' з РФ: в МЗС відреагували

В українському МЗС порадили Сальвіні звертатися до Путіна.

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні закликав президента України Володимира Зеленського підписати мирну угоду з Росією. На це вже відреагувало українське МЗС.

Сальвіні у своєму дописі в мережі Х заявив, нібито Зеленський програє війну, і йому "доведеться вибирати між поразкою та розгромом".

"Ми чули Зеленського, який після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши мирну угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", - написав італійський посадовець.

Речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь нагадав, що в одній з найкривавіших битв Другої світової війни - під Монте-Кассіно - взяли участь від 3000 до 5000 українців, які, за його словами, "не вибирали "між поразкою і розгромом", хоч перемога часом здавалася далекою".

"Вони боролися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо на кону була свобода Італії та всієї Європи. Якою б важкою не була боротьба України сьогодні, вона так само важлива, як і 80 років тому", - написав представник МЗС.

Він висловив подяку Італії та італійцям, які, на відміну від Сальвіні, "розуміють, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні".

"Якщо пан віцепрем'єр-міністр стурбований мирною угодою, радимо йому звертатися не до президента України - країни, яка захищається від агресії, - а до Путіна, який розв'язав цю війну", - написав Тихий.

Інші заяви Сальвіні

Як повідомляв раніше УНІАН, у 2024 році віцепрем'єр Італії назвав президента Франції Еммануеля Макрона "божевільним" після того, як той узяв на себе лідерство у питанні можливої відправки західних військ в Україну. "Я кажу йому: Макрон, ти йди і воюй, але не зли італійців, які хочуть жити в мирі. Ніколи жодна італійська куля чи бомба не потрапить у Росію, ми не хочемо Третьої світової війни на нашому порозі", - заявив Сальвіні.

Через рік він знову накинувся на Макрона через ідею з відправленням миротворців в Україну. "Якщо хочете, їдьте туди. Одягайте шолом, куртку, беріть гвинтівку і вирушайте в Україну", - говорив Сальвіні журналістам про президента Франції.

Також він пояснював, чому потиснув руку російському послу Олексію Парамонову під час одного з дипломатичних заходів. Він казав, що на заході було багато дипломатів з різних країн, і всі вони вітались один з одним, тому й він вирішив привітатись. "Я привітався з російським послом, але також з іспанським послом і багатьма іншими... як це і має бути, якщо ти хочеш мати хороші відносини і якщо тобі важливий діалог", - виправдався Сальвіні.

