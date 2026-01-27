У Бродах після атаки – дим та різкий запах: школи закрили, людей просять сидіти вдома

Задимлення виникло внаслідок згорання нафтопродуктів.

Місто Броди на Львівщині охопив дим та неприємний запах внаслідок ворожої атаки на обʼєкт інфраструктури. Про це повідомляє Бродівська міськрада.

"Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що 27 та 28 січня навчання у школах здійснюватиметься дистанційно. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Там планують створити чергові групи.

У відомстві додали, що задимлення виникло внаслідок згорання нафтопродуктів.

Тим, кому все-таки необхідно вийти на вулицю, радять надіти зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи.

Також, за інформацією мерії, розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне, що неподалік Бродів.

За його словами, це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень. Фахівці продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру", - поінформував Козицький.

Ворожі атаки на Україну 27 січня

Вночі 27 січня російська армія завдала удару по Одесі. Відомо про багатьох постраждалих, є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

За даними начальника міської військової адміністрації Сергія Лисака, найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі, де зруйновано частину житлового будинку.

Також ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Під атакою безпілотників була й Миколаївщина. Основний удар було спрямовано по енергетичній інфраструктурі. Так, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка.

