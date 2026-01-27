Реліз Grand Theft Auto 6 на дисках можуть перенести на 2027 рік, - ЗМІ

Компанія хоче уникнути передчасного витоку спойлерів, як це було, наприклад, з The Last of Us: Part 2 у 2020 році.

За даними польського порталу PPE, Rockstar та Take-Two Interactive планують випустити дискові версії Grand Theft Auto 6 пізніше, ніж зазвичай. На старті в листопаді нібито будуть доступні тільки цифрові версії екшену.

Таким чином компанії хочуть уникнути раннього витоку спойлерів, оскільки фізичні копії часто потрапляють до гравців раніше часу через логістику рітейлерів, як було, наприклад, з The Last of Us: Part 2 у 2020 році.

Передбачається, що GTA 6 на дисках вийде не раніше, ніж через 3-4 тижні після цифрової прем'єри, хоча затримка може затягнутися аж до 2027 року. Інсайдер, який повідомив про це, раніше точно передбачив вихід Microsoft Flight Simulator 2024 на консолях PlayStation і роздрібної версії ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Відео дня

Занепокоєння Rockstar виглядає цілком логічним. За останні роки GTA 6 неодноразово ставала жертвою витоків. Наймасштабніший інцидент стався в 2022 році, а в листопаді компанія звільнила понад 40 осіб за злив секретної інформації.

На цей момент реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року. Гру випустять на PS5 і Xbox Series X|S. Напередодні Bloomberg випустив матеріал, в якому йдеться, що Rockstar ще не завершила полірування гри і доробляє як рівні, так і сюжетні квести, тому ще одне перенесення не виключено.

Відомо, що Grand Theft Auto 6 почали повноцінно розробляти в 2020-му, після виходу RDR 2. Вартість створення гри оцінюється в понад 1 мільярд доларів. Це буде найдорожча відеогра в історії – і потенційно перша гра з цінником 100 доларів.

УНІАН порадив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі відеоігри з повною свободою дій. Усі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar Games, зуміли зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити фанатів жанру.

Вас також можуть зацікавити новини: