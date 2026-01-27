Картопля в Україні почала дорожчати: які ціни зараз

Відсутність сховищ негативно впливає на запаси цього овочу.

Ціни в Україні на картоплю за місяць виросли в середньому на 16% до рівня 7-13 грн/кг. Загальний тренд на здорожчання почав формуватися із середини січня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі на ринку картоплі спостерігається поєднання стабільного попиту і помітного скорочення пропозиції. Власники якісної картоплі утримують товар у сховищах в очікуванні більш вигідних цін вже найближчими місяцями.

Ті ж фермери, які не мали можливостей зберігати картоплю, розпродали її ще до морозів на початку цього року. З середини грудня їм доводилося знижувати ціни на свій товар, який вже не підлягав тривалому зберіганню.

Як наслідок пропозиція картоплі на внутрішньому ринку суттєво скоротилася, що дозволяє зараз виробникам підвищувати ціни. За прогнозами, овоч буде і далі дорожчати, причому більш активно – перед настанням весни цьогоріч.

Варто зазначити, що на ціноутворення також вплинули несприятливі погодні умови під час збирання врожаю картоплі. Дощова погода негативно позначилася і на товарному вигляді овочу, і на його лежкості. На сьогоднішній день вартість картоплі в Україні в середньому на 60%-65% нижчою, ніж торік.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

Картопля біла в Novus коштує 16,99 гривні за кілограм.

В Varus картоплю вагову продають по ціні 12,9 гривні за кілограм.

В АТБ за кілограм картоплі треба заплатити 13,39 гривні.

Ситуація з картоплею схожа на продажі моркви в Україні наприкінці січня. Її вартість в середньому на 15% вище, ніж за тиждень до цього. Причому ринку так само бракує пропозиції через те, що власники сховищ не поспішають поставляти свою моркву на ринок.

За прогнозами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, овочі в Україні будуть дорожчати до появи свіжої городини з відкритого ґрунту, тобто до літа.

