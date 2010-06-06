Янукович відбув з робочим візитом до Греції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Афін, де зустрінеться з Президентом Греції Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, також В.ЯНУКОВИЧ здійснить сьогодні паломницьку поїздку на святу гору Афон.

У понеділок та вівторок запланована участь Президента України у заходах III саміту-наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходитиме у Стамбулі (Турецька Республіка).