Янукович відбув з робочим візитом до Греції
10:25, 06 червня 2010Суспільство
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Афін, де зустрінеться з Президентом Греції Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, також В.ЯНУКОВИЧ здійснить сьогодні паломницьку поїздку на святу гору Афон.
У понеділок та вівторок запланована участь Президента України у заходах III саміту-наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходитиме у Стамбулі (Турецька Республіка).
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