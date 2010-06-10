Тимошенко наполягає на прийнятті Закону про ТПР
Опозиція скористається "правом на середу"
Опозиція вимагатиме внесення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради законопроекту про території пріоритетного розвитку, який було розроблено за часів прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО, але так і не було прийнято.
Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила на прес-конференції в Житомирі.
"Нами розроблений був ще в часи роботи в уряді спеціальний закон про території пріоритетного розвитку, де тим територіям, де є можливості, де є усі базові умови, надаються спеціальні податкові пільги на базі окремої митної території, і там, безумовно, прихід інвесторів буде значно більш динамічним, ніж до сьогодення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, опозиція таким чином скористається своїм правом на формування порядку денного пленарного засідання парламенту.
"Цей законопроект внесений нами до Верховної Ради, і ми будемо виносити на одну з серед, а ви знаєте, що в середу формує порядок денний опозиція, і будемо наполягати на тому, щоб такий закон приймали", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.