Клюєв: видобуток природного газу в Україні має збільшитися вдвічі

Упродовж 10 років видобуток власного природного газу в Україні має збільшитися вдвічі – до 40 млрд. куб. м на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в Харкові на нараді з вирішення актуальних проблем розвитку області.

«За 10 років ми маємо збільшити видобуток власного газу вдвічі - з 20 до 40 млрд. куб. м», - сказав він.

Задля цього, за словами А.КЛЮЄВА, уряд буде стимулювати розвідування нових родовищ природного газу, а також залучати потужних інвесторів для ведення видобутку. Є цілий ряд родовищ, взокрема й на шельфі. Ми відновимо контракт з "Венко". Окрім того, у нас є ще цілий ряд ділянок, до яких ми плануємо залучити потужних інвесторів», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зауважив, що сьогодні є можливість і уряд готує ділянки для видобутку вуглеводнів на сланцевих родовищах, хоча їх собівартість є достатньо високою.

«У нас одне з найбільших родовищ сланцю. Сланцевий газ. Ми вже провели цілий ряд переговорів, тепер готуємо ділянки під це. Щоправда, собівартість там не така вже й маленька, близько 120 – 150 дол. за 1000 куб. м, але це не 250», - сказав А.КЛЮЄВ.

Але при цьому він наголосив на необхідності зменшення використання енергоносіїв та переходу на альтернативні й відновлювальні джерела енергії, що, на думку А.КЛЮЄВА, дасть можливість зменшити залежність від імпортованих енергоносіїв.

«Реально реалізувати всі ці плани. Зараз ми видобуваємо 20 млрд. куб .м, якщо ми впродовж 10 років це збільшимо вдвічі, а потенційні можливості в нас є, то ми багато в чому знімемо проблему імпорту вуглеводнів на територію України», - сказав перший віце-прем’єр.