Пако Рабанн і Вероніка Жанві в УНІАН розкажуть про свої плани (трансляція на 5 каналі)

13 березня о 16-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція, дизайнерів Пако Рабанна і Вероніки Жанві, на якій вони повідомлять про свої плани на співпрацю (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 289-00-00, 8 (067) 276-26-56, 8 (098) 485-11-11. e-mail: pr@jeanvie.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.