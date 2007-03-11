ЄБРР приїде до Януковича

Європейський банк реконструкції і розвитку у 2008 році проведе збори своїх менеджерів у Києві.

Про це повідомив в ефірі Бі-Бі-Сі виконавчий директор ЄБРР від України Ігор ПОДОЛЄВ, передає "5 канал".

Традиційно такі збори проводяться в Лондоні, зазначив І.ПОДОЛЄВ. На рішення Банку вплинуло особисте запрошення прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА. Крім того, Україна - третя за обсягами операцій ЄБРР країна, яка до кінця року може піднятися на друге місце – після Росії.