У Криму під сніговим обвалом загинув турист

У Криму на Чатир-Дазі під сніговим обвалом загинув 47-річний турист із Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, група туристів з 8 осіб подорожувала в кримських горах вже кілька днів, коли на одній зі стоянок сталася трагедія. Туристи розташувалися під горбом в районі нижнього плато гори Чатир-Даг, поряд з річкою Сарпасу, і збиралися готувати вечерю. У момент обвалу під горбом знаходився 47-річний чоловік.

«Велетенська шапка снігу звалилася вниз, накривши собою туриста», - повідомляє МНС. Приятелі кинулися на допомогу, вони близько 10 хвилин розкопували величезний замет, щоб витягнути людину, але врятувати його так і не змогли.

Як стало відомо, туристична група в Криму зареєстрована не була. На місці проводиться розслідування.