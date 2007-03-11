Шредер виступає проти прийняття в НАТО України та Грузії
З огляду на Росію...
Колишній канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР вважає «політично небезпечними» плани США з розміщення системи протиракетної оборони в Східній Європі.
Як повідомляють німецькі телеканали новин, про це він заявив в неділю в Дрездені.
Екс-канцлер назвав це «спробою проведення безглуздої політики оточення Росії, що зовсім не відповідає інтересам Європи».
В зв`язку з цим він застеріг від нової гонки озброєнь і закликав федеральний уряд переконати США відмовитися від даного проекту.
Г.ШРЕДЕР вважає, що інтереси Європи і США щодо Росії «повністю розходяться», оскільки вашингтонська стратегія визначається «власною політикою сили і роллю світової військової держави».
«Розширення НАТО на схід до кордонів з Росією є наслідком саме таких уявлень», - сказав екс-канцлер.
Європі ж, на його думку, слід уникати всього, що може бути сприйняте Москвою як «політика стримування». Як вважає Г.ШРЕДЕР, в першу чергу це стосується планів прийняття в НАТО України та Грузії.