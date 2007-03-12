Американський комік наклав на себе руки (фото)

В неділю американська поліція повідомила про смерть відомого коміка Річарда Джені (Richard Jeni), повідомляє Associated Press.

Він помер у лікарні, куди був доставлений після спроби скоїти самогубство.

Першою про інцидент, що стався у суботу, поліції повідомила подруга актора Норма Ейзенман, яка заявила, що Джені "вистрелив собі в обличчя".

Проте, за словами Ейзенман, версія про самогубство поки не підтверджена офіційно, і поліція продовжує розслідування обставин того, що сталося.

45-річний комік Річард Джені був широко відомим у США перш за все як учасник комедійних телешоу і серіалів. Він також знімався в кінокомедіях, так, у фільмі "Маска" він зіграв друга головного героя, роль якого виконав Джим Кері.

Лента.ру