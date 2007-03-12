Черновецький обкладе податком осіб без столичної прописки

Київська міська державна адміністрація, вивчивши досвід Москви, розробляє картки на проживання для приїжджих, що передбачають запровадження спеціального податку.

З 1 травня цей податок повинні сплачувати особи без столичної прописки, які приїхали до Києва на заробітки, повідомляє “5-й канал”.

За словами Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, це будуть невеликі гроші за навантаження на житлово-комунальну сферу. Неплатниками нового податку займатиметься податкова та правоохоронні органи. За несплату податку передбачається ввести штраф, який, на думку посадовців, повинен бути чималим.

Планується, що людина без столичної прописки має придбати комунальну картку, подзвонити за вказаним на ній телефоном і назвати свій номер паспорта. У відповідь вона отримає номер на реєстрацію, який у разі потреби буде називати при перевірці документів.

Така схема, на переконання керівництва Києва, дозволить встановити кількість “тіньових” заробітчан у столиці.

Як зазначає “5-й канал”, ваучер на проживання становитиме від 50 до 100 грн., таким чином за рік з кожної людини бюджет міста отримає близько 250 доларів.

Все, что будет делаться в Киеве - будет делаться для киян и для приезжих. И мы с вами об этом поговорим отдельно, когда начнем презентацию этой карточки предметно. Вас ничего плохого не ждет", - запевнив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.