В.о. голови правління ЧСЗ розкаже про виконання інвестзобов`язань. Прес-конференція в УНІАН

Сьогодні, 12 березня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція в.о. голови правління Чорноморського суднобудівного заводу Олексія Жіренка і начальника юридичного відділу Світлани Діордієвої на тему: "Звіт про результати перевірки стану виконання інвестиційних зобов`язань на ЧСЗ комісією ФДМУ в період з 26 лютого по 3 березня" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.