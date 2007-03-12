У Криму оголошено штормове попередження

Головне управління МНС України в АРК оголосило на 12-13 березня штормове попередження у зв`язку з погіршенням погодних умов на території півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, сьогодні і завтра в автономії очікуються сильні дощі з переходом в сніг, можливе налипання мокрого снігу, північно-західний вітер із швидкістю 15-20 м за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-1 градус морозу, вдень повітря прогріється до 1-6 градусів тепла. Вологість становитиме 92%.

Зараз проїзд по автодорогах Криму забезпечений. На Ангарському перевалі чергують двоє робітників, працює одна одиниця спецтехніки, на Грушевському перевалі чергують 5 робітників, працюють три одиниці спецтехніки.