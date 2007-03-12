У Маріуполі під час стрілянини у кафе двох людей вбито, шістьох поранено

У Маріуполі міліція розслідує інцидент у кафе, де під час стрілянини було вбито двоє людей, а ще шестеро дістали поранення.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління внутрішніх справ у Донецькій області, увечері 6 березня в кафе "Аркадія" в Приморському районі Маріуполя вбігли двоє чоловіків у масках. Вони почали загрожувати відвідувачам зброєю, завдаючи деяким з них тілесні ушкодження тупими предметами. Відвідувачі чинили опір, після чого між сторонами почалася стрілянина. Внаслідок стрілянини двоє з нападаючих були вбиті, а ще шестеро учасників конфлікту, як з одного, так і з другого боку, були поранені і госпіталізовані.

Прокуратурою Приморського району Маріуполя порушено кримінальну справу за фактом убивства. Всі учасники конфлікту встановлені. Ведеться слідство.