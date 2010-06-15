Кабмін вибере завод ядерного палива

Міжвідомча комісія при Міністерстві палива і енергетики України до кінця цього місяця має намір завершити розробку умов і оголосити конкурс з відбору технологій будівництва заводу з фабрикації ядерного палива (ЯП).

Про це УНІАН повідомила заступник міністра палива і енергетики Наталія ШУМКОВА.

«Конкурс буде оголошено найближчим часом», - сказала вона, зазначивши при цьому, що після оголошення конкурсу його умови будуть направлені міжвідомчою комісією для вивчення потенційним учасникам.

Н.ШУМКОВА також сказала, що остаточне рішення з відбору тієї чи іншої технології ухвалюватиметься на рівні Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України в грудні 2009 року, Мінпаливенерго було доручено провести конкурс з відбору технології та партнерів з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. При цьому в самому рішенні РНБО частково були визначені критерії, за якими має бути відібрано потенційного партнера України.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

У червні голова російської держкорпорації «Росатом» Сергій КИРИЄНКО заявив про зацікавленість російської сторони в спільній реалізації будівництва складального заводу.

«Думаю, що ми зможемо дати найбільш конкурентоспроможну пропозицію з тим, щоб на території України розгорнути складальне виробництво», - сказав він.

У лютому 2009 року про свою готовність брати участь в реалізації проекту будівництва заводу заявляла також американська компанія Westinghouse.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 р. Кабінетом міністрів державній цільовою програмою «Ядерне паливо України» будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.