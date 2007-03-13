Зіткнення трьох автомобілів паралізувало рух на трьох мостах у Києві

Сьогодні вранці в Києві через зіткнення трьох автомобілів на мосту Патона майже на дві години було ускладнено рух транспорту через мости, що з’єднують лівий та правий береги столиці.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державтоінспекцї Києва, близько 8.00 на мосту Патона зіткнулися три автомобілі, що рухалися в протилежних напрямках. Щоб дістатися з лівого берега Дніпра на правий, водії почали рухатися через міст Метро і Південний, що через їх велике завантаження транспортом також ускладнило рух.

За інформацією ДАІ, близько 10.00 інспектори закінчили оформлення ДТП і прибирання евакуаторами з проїжджої частини мосту Патона трьох розбитих автомобілів, після чого рух трьома мостами почав дещо нормалізуватися.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей.