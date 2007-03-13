Зіткнення трьох автомобілів паралізувало рух на трьох мостах у Києві

12:40, 13 березня 2007
Суспільство
1429

Постраждали п’ятеро людей

Сьогодні вранці в Києві через зіткнення трьох автомобілів на мосту Патона майже на дві години було ускладнено рух транспорту через мости, що з’єднують лівий та правий береги столиці.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державтоінспекцї Києва, близько 8.00 на мосту Патона зіткнулися три автомобілі, що рухалися в протилежних напрямках. Щоб дістатися з лівого берега Дніпра на правий, водії почали рухатися через міст Метро і Південний, що через їх велике завантаження транспортом також ускладнило рух.

За інформацією ДАІ, близько 10.00 інспектори закінчили оформлення ДТП і прибирання евакуаторами з проїжджої частини мосту Патона трьох розбитих автомобілів, після чого рух трьома мостами почав дещо нормалізуватися.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter