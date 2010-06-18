Пинзеник знає єдиний варіант отримання кредиту МВФ

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК сумнівається в ухваленні Міжнародним валютним фондом політичного рішення про надання кредиту Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

При цьому він зазначив, що рішення про надання Україні кредиту, прийняті МВФ минулого року, також не були політичними.

«Я не знаю випадків політичних рішень МВФ. Якщо ви маєте на увазі торішній досвід, досвід, який, на мою думку, не приніс користі Україні, то він (МВФ) мав причини (для надання кредиту Україні – УНІАН). На мою думку, причинами таких рішень були світові економічні процеси – дуже нестабільна ситуація у світі, дуже серйозні проблеми в банківському секторі, і Україна могла б стати збудником нових проблем. Це і є причина, з якої минулого року надавалися кошти, але зараз ситуація змінилася», - відзначив В.ПИНЗЕНИК.

За його словами, сьогодні відносини між МВФ і Україною нічим не відрізняються від відносин звичайного банку і позичальника, при цьому позичальник перебуває в скрутному фінансовому становищі.

«Наскільки я знаю, МВФ нічого особливо не вимагає, це звичайний кредитор. Коли йдеться про надання кредиту, то оцінюють можливість повернення. Будь-який банк, який видає кредит, дивиться, чи здатний клієнт його повернути. У нашому випадку клієнт має борг, що постійно зростає, з іншого боку - відсутність перспективи його скорочення, оскільки запити у нього не скорочуються», - сказав колишній міністр фінансів.

За його словами, в даній ситуації цілком логічно, що МВФ як кредитор, розуміючи, що він може і не повернути кошти, які були надані раніше, вимагає від позичальника, тобто України, зменшити апетити і задуматися про те, як він планує погашати борги.

«Міжнародні фінансові інститути завжди розробляють цілий список заходів, метою яких є не просто закриття дірок, а відновлення стабільного зростання національної економіки» - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він зазначив, що зараз проблеми Європи вже не пов`язані з банківським сектором, а стосуються дефіциту бюджету і боргів, що зростають. Відповідно, на сьогодні для України єдиним варіантом отримання кредиту МВФ є скорочення дефіциту бюджету.

«Тому, на мій погляд, України має шанс розраховувати на отримання кредиту МВФ, у разі якщо будуть здійснені реальні кроки з вирішення досить серйозних проблем», - сказав екс-міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співбесідник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти лише рада директорів МВФ», – сказав він.

З 21 червня в Україні почне роботу місія Міжнародного валютного фонду.