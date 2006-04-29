В УНІАН - прес-конференція організаторів ХХІІ Міжнародного конгресу родини “Родина – спільнота любові”

4 травня 2006 року о 12.00 в приміщенні УНІАН відбудеться прес-конференція організаторів ХХІІ Міжнародного конгресу родини “Родина – спільнота любові”. У прес-конференції візьмуть участь - голова оргкомітету Лілія Проців, президент фундації “Родина – надія на майбутнє” (Бельгія) Ельжбета Друцка Любецька де Сежурне, віце-президент Іоланта Біспінг-Мічельська, голова оргкомітету конгресу Лілія Проців , заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна Кондратюк, директор департаменту з питань сім’ї міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту Ельза Лещенко, офіційний речник глави УГКЦ Блаженнішого Любомира кардинала Гузара – о. Ігор Яців, керівник програми “Радість дитинства – вільні рухи” Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Олена Філон. Додаткова інформація з приводу конгресу – за телефонами: 8(044)516-7927, 8(067)3714224, 8(050) 3307934 та на сайті www.familycongress.org.ua