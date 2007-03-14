Ющенко візьме участь у засіданні РНБО

Сьогодні о 14.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, теми засідання: Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2010 року; про стан та проблеми імплементації Україною Конвенції ООН про зміну клімату.

Після засідання секретар РНБОУ Віталій ГАЙДУК зробить заяву для преси.