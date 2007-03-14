Ющенко візьме участь у засіданні РНБО
08:28, 14 березня 2007Суспільство
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Гайдук зробить заяву для преси
Сьогодні о 14.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, теми засідання: Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2010 року; про стан та проблеми імплементації Україною Конвенції ООН про зміну клімату.
Після засідання секретар РНБОУ Віталій ГАЙДУК зробить заяву для преси.
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