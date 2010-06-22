Могильов каже, що Ощадбанк в Києві «брали» вихідці із Кавказу

Співробітники правоохоронних органів затримали злочинне угруповання, що підозрюється в пограбуванні Ощадбанку в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Вчора затримали групу з трьох представників вихідців із Кавказу. Їх викрито у здійсненні нападу 16 червня на Ощадбанк в Києві», - сказав А.МОГИЛЬОВ. Він відзначив, що у затриманих вилучено два пістолети і маски.

«Я думаю, що ця група працювала і до цього в різних регіонах України. Зараз з`ясовуватимемо повну картину», - сказав міністр, зазначивши, що при затриманні група чинила опір працівникам міліції, які були вимушені застосувати проти них зброю.

За словами А.МОГИЛЬОВА, один із затриманих перебуває в лікарні під охороною.

Також міністр повідомив, що у затриманих вилучено частину вкрадених грошей. «Люди мають властивість гроші витрачати», - додав А.МОГИЛЬОВ.

Крім того, як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУМВС України у м. Києві, це угрупування також підозрюється у пограбуванні двох ювелірних магазинів у столиці.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Шевченківському районі Києва було скоєно розбійний напад на відділення Ощадбанку. Троє чоловіків розбили скло каси і вкрали гроші.