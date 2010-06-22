Української школи в Севастополі цього року не буде

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявляє про недостатнє фінансування у поточному році будівництва української школи-колегіуму в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні.

«У цьому році, на жаль, фінансування недостатнє. Дуже просили, щоб нам дали 21 млн. грн. для того, щоб ми могли підвести всі комунікації. Тоді наступного року ми могли б здати (школу). Але, на жаль, грошей не дали. Нам Міністерство регіонального розвитку дало лише 4,6 млн. грн., і, відповідно, школа не буде у цій ситуації зроблена», - сказав В. САРАТОВ.

У той же час він зазначив, що при всіх труднощах з фінансуванням школа-колегіум буде будуватися, як і всі об`єкти, будівництво котрих вже розпочато.

Крім того, В. САРАТОВ висловив бажання «змінити тональність довкола школи». Він заявив, що «бачив би цю школу гуманітарним ліцеєм, ...у якому з першого класу вивчалася б не тільки українська, а й, природно, російська, а також англійська мови». «Ніякого перекосу у вивченні мов бути не повинно», - заявив В. САРАТОВ, додавши, що його позиція з вивчення російської мови «ні на йоту не змінилася», оскільки російська мова для понад 90% севастопольців є рідною.

«Ми зробимо все, щоб російську мову наші діти знали краще за всіх в Україні. Будемо прагнути, щоб краще за всіх знали і українську, і англійську», - сказав голова Севастопольської МДА.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року на той час голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявляв, що до 1 вересня 2010 року в Севастополі буде побудована українська школа-колегіум на 722 місця, і це, за його словами, «буде перша севастопольська школа, побудована після розпаду Радянського Союзу». Він також додав, що в поточному році Міністерство регіонального розвитку і будівництва України вже виділило на будівництво школи-колегіуму в Севастополі 34 млн. грн. - половину необхідної суми.

Загальна кошторисна вартість будівництва севастопольської школи-колегіуму становить 62 млн. грн. Планується, що навчання і виховний процес у ній вестимуться українською мовою.