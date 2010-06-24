На вихідні киянам обіцяють проблеми з метро

У Києві 26-28 червня поїзди Куренівсько-Червоноармійської лінії метро будуть курсувати зі змінами у графіку руху.

Як повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”, з 26 по 28 червня для перевезення пасажирів буде організовано рух поїздів від станції "Героїв Дніпра" до станції "Республіканський стадіон". Далі від станції "Республіканський стадіон" до станцій "Палац "Україна" і "Либідська" буде курсувати тільки один поїзд з інтервалом 9-10 хвилин.

У ці дні для перевезення пасажирів на вказаній ділянці буде додатково організовано маршрути наземного пасажирського транспорту.

Зміни у роботі метро на вказаній лінії пов’язані із введенням в експлуатацію на ній трьох нових станцій - "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська". На сьогодні ведуться роботи зі з’єднання діючої станції "Либідська" з новими станціями. Необхідно провести реконструкцію діючої колії на станції "Либідська" і прокласти колії у бік станції "Деміївська". Це суттєво прискорить виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт при підготовці до введення в дію нових станцій, зазначають у метрополітені.

“Беручи до уваги важливість станції "Либідська" для пасажирів та її завантаженість у будні дні, та йдучи назустріч побажанням киян не зачиняти станцію під час проведення реконструкції колії, а також зважаючи на необхідність не зупиняти будівельні роботи навіть у вихідні дні, Київським метрополітеном прийнято рішення про організацію руху на Куренівсько-Червоноармійській лінії з 26 по 28 червня”, - підкреслюють в метрополітені.

29 червня Куренівсько-Червоноармійська лінія Київського метрополітену буде працювати у штатному режимі.