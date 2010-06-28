У Криму продовжили штормове попередження
Очікуються сильні зливи, грози, град, шквали
Штормове попередження, оголошене в Криму в неділю, продовжено на сьогодні через можливі складні погодні умови.
«Очікуються сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 метрів на секунду», – йдеться в прес-релізі кримського управління МНС, що його має у своєму розпорядженні УНІАН.
На кримських річках не виключене підняття рівня води до 0,8 м.
У Джанкої у зв’язку з тим, що напередодні пройшли зливи, були подтоплені приватні будинки. Воду відкачали.
У Красноперекопську піднявся рівень ґрунтових вод, підтоплено п`ятнадцять городів. Для відкачування води задіяно три дренажних насосних станції.
У Сімферополі з 25 червня проводиться збір й узагальнення інформації про ситуацію, яка склалася у зв`язку з сильними дощами і підняттям рівня води. Проводиться ліквідація наслідків стихії.