Бойко запевняє, що угоду про транзит нафти з РФ ось-ось підпишуть

Україна і Росія цього тижня планують підписати угоду про транзит нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО після участі в зустрічі прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Владимир ПУТІНА.

«Ми близькі до підписання угоди з транзиту нафти, в якому буде зазначено і обсяги, і умови, що повністю відповідають нашим національним інтересам», - сказав Ю.БОЙКО.

На уточнююче питання, коли саме можна чекати підписання документів, Ю.БОЙКО сказав: «Вже цього тижня».

Як повідомляв УНІАН, Росія і Україна наприкінці 2009 року досягли домовленості щодо умов транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставка транзиту була підвищена на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

17 червня глава Міненерго РФ Сергій ШМАТКО заявив, що Україна має зробити привабливими для поставок нафти свої транзитні маршрути.

С.ШМАТКО відзначив, що на сьогоднішній день перекачування нафти через українські порти економічно програє іншим існуючим напрямам.

"На сьогоднішній день йде згортання прокачування нафти в цьому напрямі, причому це відбувається лише з економічних міркувань", - сказав він.