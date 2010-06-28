Росія претендує на українську гідроенергетику

Компанія "РусГідро" веде переговори про модернізацію каскадів українських гідроелектростанцій на Дніпрі.

Про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр РФ Ігор СЄЧІН за підсумками зустрічі прем`єрів Росії й України Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА, що відбулася сьогодні в Ново-Огарьовому, передає РІА «Новости».

"Компанією "РусГідро" ведуться переговори щодо участі російської компанії в гідроенергетиці. Ця угода передбачає входження в статутній капітал, модернізацію каскаду гідростанцій на Дніпрі. Цей проект перебуває на українській стороні на розгляді", - сказав І.СЄЧІН.

Довідка УНІАН. «РусГідро» — найбільша російська генеруюча компанія й друга у світі серед гідрогенеруючих компаній із встановленої потужності.

На 1 березня 2010 року (з урахуванням результатів розміщення додаткового випуску акцій у травні-серпні 2009 року) Російській Федерації належить 60,38% акцій ВАТ «РусГідро», міноритарним акціонерам — 39,62%, загальна кількість розміщених акцій — 269 695 430 802. Загальна кількість акціонерів «РусГідро» — більш як 360 тис.