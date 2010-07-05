Янукович про море, порти і торговий флот

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що порти і морські комунікації стануть серйозним чинником відродження і зростання національної економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив учора в Севастополі, виступаючи на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» з вітальною промовою з нагоди Дня флоту України.

«Моряки цивільного флоту України з честю виконують завдання в умовах світової фінансової і економічної кризи. Прикро, що за минулі роки потужності вітчизняного торгового флоту значною мірою втрачені», - зазначив Президент.

Разом з тим він переконаний, що портова інфраструктура і морські комунікації стануть серйозним чинником відродження і зростання національної економіки.

«Ми маємо повністю реалізувати унікальні можливості України як морської держави в національних інтересах», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.