ПБК і Севастополь більш як годину сиділи без світла

Споживачі Севастополя і частково Південного берега Криму увечері 9 липня залишилися без електропостачання через аварійне відключення повітряної лінії на трансформаторній підстанції.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кримського управління МНС, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Світло зникло о 21.10. Електропостачання на об`єктах державної охорони було відновлене о 22.15. Через п`ять хвилин було відновлене постачання Південного берега.

О 22.43 електропостачання вдалося відновити у повному обсязі.

Аварійні бригади компанії «Крименерго» організували постійне чергування на трансформаторних підстанціях для запобігання відключенню електрики.

Одна бригада провела огляд пошкодженої ділянки ПЛ 110 кВ, розпочалися відновлювальні роботи.

Управління МНС Криму привело три пересувні електростанції у постійну готовність.

Як повідомляв УНІАН, в Лівадійському палаці в Ялті сьогодні пройде самміт глав країн - учасниць СНД.